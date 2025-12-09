Potenza: piazza Mario Pagano pronta a suonare per accogliere il nuovo anno! Ecco gli ospiti

Sono due gli appuntamenti musicali organizzati dal Comune di Potenza per la notte di Capodanno e per il tre gennaio: Alex Wise e Eugenio Bennato.

L’annuncio è stato dato stamani, a Potenza, dal sindaco Vincenzo Telesca e dall’assessore alla cultura Roberto Falotico.

La sera del 31 dicembre, a partire dalle ore 22, si terrà prima un dj set, a seguire l’esibizione del talentuoso cantautore italiano, già protagonista di eventi cult come la trasmissione televisiva “Amici” e “Sanremo Giovani 2024”, e successivamente, fino alle ore tre, lo spettacolo “Love Generation ’90”, amarcord della musica che ha poi aperto al nuovo millennio.

Per accontentare un pubblico meno giovane, invece, è stato organizzato per il giorno 3 gennaio il concerto di Eugenio Bennato.

Telesca e Falotico hanno motivato così le ragioni della scelta:

“Wise e Bennato rispondono all’esigenza che avevamo di accontentare un pubblico di giovanissimi e chi ama chi ha saputo trasportare sul palco in modo elegante e nobile i temi del Mediterraneo.

Due palcoscenici differenti che sapranno unire tutti in un clima di festa e divertimento”.