Pignola: alla riscoperta dell’Oasi WWF del lago Pantano. Ecco le iniziative

Con la fine del mese di Maggio si è concluso il “Mese della Natura” in cui il WWF ha promosso in tutta Italia le Giornate delle Oasi.

Oltre che luoghi meravigliosi le Oasi sono il più grande progetto di conservazione del WWF in Italia e svolgono un ruolo centrale per difendere migliaia di specie, fare educazione in natura e promuovere uno sviluppo e un economia davvero sostenibili.

Presso l’Oasi WWF del lago Pantano di Pignola (PZ), a cura del WWF Potenza e Aree Interne – CEAS (Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità ) – ”La Porta dei Parchi” e della Delegazione di Basilicata del WWF Italia si sono tenute iniziative nelle giornate del 7, 21 e 28 maggio.

Ricordiamo che l’Oasi del lago di Pantano non è al momento pienamente fruibile in attesa di lavori di ristrutturazione previsti e si possono svolgere attività solo in una parte della Riserva e solo in giornate programmate.

Nelle giornate del 7 e del 21 si sono tenute anche attività di pulizia e “riscoperta” partecipata di alcuni dei sentieri della riserva grazie a volontari e cittadini interessati.

Nella giornata del 28 Maggio si è invece tenuta, dopo un’analoga giornata svoltasi il 26 Marzo scorso, un’ iniziativa dedicata al rapporto tra agricoltura biologica e sostenibile e tutela ambientale e rientrante nel progetto “Biologico è…Natura!”, parte integrante della Campagna WWF “Sustainable Future” che ha lo scopo di creare conoscenza, consapevolezza e responsabilità per una trasformazione sostanziale dei sistemi economici e culturali, a partire dalle scelte quotidiane individuali fino all’azione collettiva.

Il tutto per accelerare il percorso verso una sostenibilità a lungo termine.

Nell’organizzazione della giornata del 28 Maggio oltre al WWF Potenza e Aree Interne e alla delegazione regionale del WWF Basilicata, sono stati coinvolti la rappresentanza Federbio regionale, alcuni produttori del biologico, la cooperativa Natuvera Bio e l’associazione Cenamic Green club; si sono tenuti momenti didattici sui temi dell’ agricoltura sinergica e rigenerativa e su quello del dell’alimentazione consapevole a cui è seguita il racconto dell’ esperienza di alcuni agricoltori biologici.

A seguire, dopo una breve visita all’Orto didattico allestito all’interno dell’Oasi, si è tenuta una visita didattica nel prato selvatico all’ interno dell’Oasi, ricco di erbe spontanee utilizzabili in vari ambiti.

Nelle prossime settimane, compatibilmente con i lavori di ristrutturazione previsti, si terranno altre attività e iniziative presso l’Oasi del Pantano, tenendo viva la sua vocazione di bene comune per l’intera collettività.

Ecco le foto di queste iniziative.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)