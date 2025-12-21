Pignola: conferita a Ubaldo Rosa, Ispettore Capo della Polizia di Stato in quiescenza, l’Onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana. Congratulazioni

“Nel corso della cerimonia ufficiale svoltasi a Potenza nei giorni scorsi, è stata conferita al nostro concittadino 𝐔𝐛𝐚𝐥𝐝𝐨 𝐑𝐨𝐬𝐚, Ispettore Capo della Polizia di Stato in quiescenza, l’Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine ‘Al Merito della Repubblica Italiana’”.
Così fa sapere Antonio De Luca, sindaco di Pignola.
Spiega il primo cittadino:
“Un riconoscimento prestigioso che premia una lunga carriera al servizio dello Stato, contraddistinta da professionalità e senso delle istituzioni.
Valori che rappresentano un esempio autentico per tutti.
A nome mio personale e dell’Amministrazione comunale di Pignola, rivolgo le più sentite congratulazioni per questo importante traguardo, che onora non solo 𝐔𝐛𝐚𝐥𝐝𝐨 ma tutta la nostra comunità”.