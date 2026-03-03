Pignola, continuano i lavori di messa in sicurezza: ecco le zone interessate e le modifiche alla circolazione

Il Comune di Pignola informa che, come da 𝐎𝐑𝐃𝐈𝐍𝐀𝐍𝐙𝐀 della 𝐏𝐎𝐋𝐈𝐙𝐈𝐀 𝐋𝐎𝐂𝐀𝐋𝐄 𝐍. 𝟔/𝟐𝟎𝟐𝟔, dal 𝟒 𝐦𝐚𝐫𝐳𝐨 𝐚𝐥 𝟏𝟓 𝐦𝐚𝐫𝐳𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟔:
“per consentire il prosieguo dei lavori di messa in sicurezza, gli interventi interesseranno 𝐥’𝐢𝐧𝐜𝐫𝐨𝐜𝐢𝐨 𝐭𝐫𝐚 𝐕𝐢𝐚 𝐃𝐚𝐧𝐭𝐞, 𝐕𝐢𝐚 𝐂𝐚𝐯𝐨𝐮𝐫 𝐞 𝐕𝐢𝐚 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐧𝐚 𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚, ci saranno conseguenti modifiche temporanee alla viabilità.
Nel dettaglio:
𝐃𝐢𝐯𝐢𝐞𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐭𝐨 in:
• Via Regina Margherita;
• Via Vittorio Emanuele;
• Via Regina Elena.
𝐃𝐨𝐩𝐩𝐢𝐨 𝐬𝐞𝐧𝐬𝐨 𝐝𝐢 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐨𝐥𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐫𝐞𝐠𝐨𝐥𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐚 𝐢𝐦𝐩𝐢𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐬𝐞𝐦𝐚𝐟𝐨𝐫𝐢𝐜𝐨:
• in Via Dante;
• in Via Cavour.
𝐃𝐢𝐯𝐢𝐞𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐟𝐞𝐫𝐦𝐚𝐭𝐚:
• in Via Dante;
• in Via Cavour, dall’altezza del garage al civico n. 18 fino al civico n. 21.
Il Comando di Polizia Locale potrà adottare ulteriori provvedimenti temporanei, qualora necessari, per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare e pedonale”.