Pignola festeggia Sant’Antonio Abate, patrono degli animali. Ecco il programma degli eventi

Come è consuetudine, da ormai seicento anni, il 16 e il 17 Gennaio, Pignola indossa la sua maschera storica più bella e festeggia Sant’Antonio Abate, patrono degli animali che, da sempre, hanno contribuito alla vita economica del paese appenninico.

Come fa sapere, in una nota, il Comune di Pignola:

“Quest’anno, con il falò in Piazza Vittorio Emanuele (questa sera del 16 Gennaio) e la corsa di asini muli e cavalli per le vie del centro storico (domani mattina del 17 Gennaio) è il carnevale a riprendere forma.

Il carnevale pignolese, da due anni riconosciuto come Carnevale storico d’Italia (alla pari con Putignano o Agropoli) è la festa più attesa che, come di consuetudine, inizierà il 17 Gennaio nella mattina e continuerà con una coinvolgente sfilata per le vie del paese nella serata.

L’appuntamento è alla suggestione, all’emozione, alla storia e alla tradizione”.

Ecco il programma delle celebrazioni:

16 Gennaio

ore 15:30, raccolta legna;

18:00, Accensione falò in Piazza Vittorio Emanuele;

18:30, Santa Messa;

19:15, Processione;

19:30, Benedizione del fuoco;

20:00, Animazione e degustazione di prodotti tipici.

17 Gennaio

09:30, raduno animali in Piazza Vittorio Emanuele;

12:00, benedizione e giro devozionale;

12:30, corsa di Sant’Antonio per asini, muli e cavalli;

13:00, inizio del Carnevale pignolese;

13:30, premiazione della corsa;

16:00, raduno in Piazza Emanuele e sfilata di apertura del Carnevale di Pignola.

Di seguito le locandine dei due eventi.