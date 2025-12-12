Pignola: vivo il ricordo del professor Potito Petrone, stimato medico e figura di riferimento per la comunità lucana. L’iniziativa

Lunedì 15 dicembre alle ore 18.00, presso il “Giubileo Maison” di Pignola, si terrà la cerimonia di premiazione della XXXV edizione del Premio di Medicina “Potito Petrone”, riconoscimento intitolato alla memoria del professor Potito Petrone, stimato medico e figura di riferimento per la comunità lucana.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco Circolo culturale “Il Portale”, conferma ancora una volta il proprio alto valore culturale e sociale, con l’obiettivo di onorare la figura del prof. Petrone e valorizzare i giovani neo-laureati in Medicina della Basilicata, premiando il merito, l’impegno e la qualità della ricerca scientifica.

Quest’anno la cerimonia sarà arricchita dalla preziosa partecipazione del professor Fabrizio Caccavale, direttore del Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli Studi della Basilicata, che terrà una relazione dal titolo: “Il Progetto Medicina della Basilicata: stato di attuazione e prospettive di sviluppo”.

A seguire, un significativo momento di riflessione sarà dedicato al dialogo con Carmen Paradiso, autrice del libro “Con cura. Lo stato di salute dell’Ospedale ‘San Carlo’ di Potenza”.

Il volume racconta con sensibilità e rigore il cuore pulsante della sanità pubblica attraverso la narrazione delle attività cliniche e di ricerca dell’ospedale “San Carlo” – nei reparti di Oncologia, Ematologia, Ginecologia, Neurologia, Reumatologia e nel Centro Regionale di Fibrosi Cistica – valorizzando l’impegno quotidiano di medici, infermieri, ricercatori e operatori sanitari.

Un testo che informa, sensibilizza e crea un ponte di comunicazione tra istituzioni e cittadini.

Il presidente della Pro Loco “Il Portale”, Davide Lauria, esprime un sentito ringraziamento ai componenti della Commissione per il lavoro svolto, ai giovani neo-laureati che ogni anno presentano le loro tesi contribuendo al prestigio del Premio, e a tutti i partecipanti che con la loro presenza ne testimoniano il valore.

I saluti istituzionali saranno affidati a Loredana Albano, socia del Portale, che coordinerà i lavori della serata, e al sindaco di Pignola Antonio De Luca.

Le conclusioni saranno invece affidate al presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella.

La serata sarà impreziosita dagli intermezzi musicali del mezzosoprano Rosaria Miglionico, accompagnata al pianoforte dal Maestro Pina Sabatino.

Di seguito la locandina con i dettagli.