Calcio: ecco chi sarà l’avversario del Potenza nelle semifinali della Coppa Italia di serie C

Sarà il Potenza a sfidare la Ternana nella semifinale di Coppa Italia Lega Pro.
Al contrario dei turni precedenti, qui andrà in scena una doppia sfida.
Prima l’andata di mercoledì 14 gennaio 2026, poi il ritorno in programma mercoledì 28 gennaio 2026.
In caso di pareggio, gli eventuali supplementari e calci di rigore.
A sorteggiare gli accoppiamenti Cristiano Lucarelli.
Chi passerà il turno tra il Potenza e la Ternana giocherà in casa la gara di andata della finale (in programma il 18 marzo, il ritorno il primo aprile).