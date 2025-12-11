Pm Gruppo Macchia: le atlete potentine affronteranno la quarta forza del girone B! In bocca al lupo ragazze

La Pm Gruppo Macchia Potenza gioca di anticipo e scende in campo venerdì sera alle 21:00 al Palagranaio di Pontecagnano contro la Volley Project.

La truppa rossoblù guidata da coach Marco Orlando e dal vice Gabriele Perna è reduce dalla vittoria interna di domenica pomeriggio contro I Koala Mignon che ha permesso alla Pm Gruppo Macchia di salire a quota 8 punti in classifica.

Venerdì sera le potentine affronteranno la quarta forza del girone B, ferma a quota 11 punti dopo il ko per 3-2 contro la Molinari Napoli.

Una partita tosta ma che le rossoblù affrontano con il carico di entusiasmo dopo i tre punti rimediati domenica:

“Dopo il 3-0 contro I Koala Mignon di domenica scorsa – ha dichiarato il vice allenatore Gabriele Perna – , la squadra ha preso fiducia nei propri mezzi.

Andiamo a giocare contro Pontecagnano, reduce da una sconfitta contro Napoli prima in classifica.

La squadra salernitana sicuramente vorrà riscattarsi davanti al proprio pubblico, tra l’altro, Pontecagnano è una squadra composta da belle individualità, che ci metterà in difficoltà, ma noi andremo a giocare col coltello tra i denti poiché ogni punto è importante per la classifica finale.

Le atlete dopo la vittoria, si sono allenate con il giusto spirito e sono certo che faremo bene”.

Lo spirito in casa rossoblù è sicuramente positivo e, al di là del risultato con Pontecagnano, capitan Di Camillo e compagne avranno l’opportunità di preparare al meglio l’ultimo impegno casalingo con la Battipagliese che chiude il 2025.