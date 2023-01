Pollino: 15 auto bloccate dalle neve! In 40 tra adulti e bambini. Ecco cosa è successo

Intervento la scorsa notte dei Carabinieri Parco della Stazione di Terranova del Pollino per soccorrere degli automobilisti in difficoltà in montagna.

Avvisati dalla centrale operativa della Compagnia di Senise i militari dell’Arma Forestale, dopo aver contattato e reperito il mezzo Spazzaneve del Comune, si sono subito recati in località “Casa del Conte” del comune di Terranova di Pollino per soccorrere diverse automobili impossibilitate a marciare causa una forte nevicata.

Sul posto si trovavano 15 autovetture, e circa 40 persone con alcuni bambini, di queste le prime due, durante la marcia, avevano spezzato le catene bloccando così il passaggio stradale a quelle successive.

Si è quindi proceduto a sgomberare la strada e a verificare le condizioni di salute dei presenti che risultavano buone.

Subito dopo con il supporto degli automobilisti presenti, si aiutavano anche le auto rimaste ferme a riprendere la marcia.

Operazioni che sono durate circa tre ore.

Tutte le autovetture coinvolte erano dotate di catene o pneumatici invernali ma l’accumulo di neve aveva creato uno strato compatto ad elevato indice di densità che ha reso particolarmente difficoltosa la percorrenza.a

