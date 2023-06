Potenza: a Bucaletto la firma per i nuovi alloggi! I dettagli

Firmata oggi a Palazzo di Città a Potenza la Convenzione per gli alloggi di Bucaletto.

Come ha fatto sapere l’Assessore Merra: “Il quartiere di Bucaletto avrà finalmente i suoi nuovi alloggi, dopo anni di impasse abbiamo sbloccato la situazione per dare immediata soluzione alle esigenze delle famiglie di Bucaletto la cui condizione abitativa critica si è già protratta troppo a lungo.

Gli ostacoli sono stati superati e ora sarà il Comune di Potenza, con la regia e i finanziamenti regionali, a beneficiare direttamente dell’intervento prima in capo all’Ater di Potenza.

Abbiamo messo in atto per la prima volta un nuovo modello operativo vista la strategicità dell’opera e l’assoluta necessità di intervenire in tempi celeri: abbiamo chiuso infatti un innovativo accordo operativo in virtù del quale ci avvarremmo del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la realizzazione degli immobili destinati a nuovi alloggi di edilizia residenziale;

una sperimentazione audace per un intervento straordinario che richiede coraggio di visione e sforzi che consentano di superare anche l’impasse degli ultimi anni.

L’intervento per cui la Regione Basilicata ha assentito al Comune di Potenza 7 mln di euro potrà così essere realizzato con le procedure immediate e urgenti che il Ministero delle Infrastrutture attuerà attraverso i suoi provveditorati sul territorio.

Il percorso è stato reso possibile grazie alla collaborazione del Comune di Potenza, dell’Ufficio Edilizia e della Direzione Generale Infrastrutture e mobilità, dell’Autorità di Gestione del PO Fesr 2014-2020 e, soprattutto, alla disponibilità del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche, ing. Placido Migliorino e a tutto il suo staff.

