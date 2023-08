Potenza, a Ferragosto aiutaci a portare un sorriso a chi è in grave difficoltà senza beni di prima necessità! Ecco le parole di Angelo Triani

Anche in estate continua incessante il lavoro della macchina della solidarietà in città affinché nessuno resti senza beni di prima necessità.

Come è ormai noto, per non lasciare mai solo nessuno, sempre in prima linea troviamo l’Associazione Culturale “Io Amo il Potenza“ che, attraverso azioni benefiche, continua a perseguire l’obiettivo di aiutare i più bisognosi.

Lo scopo è sempre il medesimo, ovvero donare un piccolo sorriso e qualcosa in più sulla tavola di chi ha più bisogno per far vivere nella maniera più serena possibile anche il prossimo Ferragosto.

La solidarietà è sempre al posto ma c’è bisogno del vostro aiuto.

Lo scorso anno la grigliata ferragostiana è stata un successo: si è garantito il pasto di Ferragosto per circa 70 persone.

Angelo Triani, presidente dell’Associazione Culturale “Io Amo il Potenza”, vuole replicare la stessa riuscita se non fare ancor meglio.

Quest’anno però le difficoltà risultano maggiori.

Come ha dichiarato alla nostra Redazione:

“Con le nostre iniziative è sempre stato possibile donare molte cose, dai beni di prima necessità al materiale scolastico per le famiglie in difficoltà con bambini e ragazzi in età scolare.

Per noi è prioritario non far mancare nulla a nessuno.

Anche quest’anno vogliamo regalare il 15 Agosto a tutti donando della carne alle famiglie indigenti e alle case famiglia “Don Tonino Bello” e “Melania”.

Questo sarà possibile, però, solamente grazie al vostro aiuto.

C’è bisogno di un grande sforzo collettivo, attualmente abbiamo raccolto ancora molto poco.

Per noi sarebbe un enorme dispiacere non riuscire ad aiutare bambini e famiglie.

Chiediamo l’aiuto di tutti. I cittadini, ad ogni iniziativa lanciata, non ci hanno mai deluso.

Invitiamo tutti a dare anche un piccolo contributo“.

Chiunque può in qualche modo aiutare i propri concittadini può dare il suo contributo effettuando una donazione libera con bonifico a:

codice IBAN: IT43A0567617295IB0000866678

intestazione: Angelo Triani

causale: Donazione

Sicuri della risposta benefica che la nostra città saprà dare facciamo i complimenti ad Angelo e al suo gruppo che, costantemente, aiutano i più bisognosi.

Grazie di cuore a tutti.

