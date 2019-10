Potenza a sostegno dei genitori che piangono la scomparsa dei loro piccoli! L’iniziativa

In Italia quindici bambini al giorno nascono morti nella seconda metà della gravidanza o muoiono entro un mese dal parto.

Dal 1983 in tutto il mondo, per sensibilizzare l’opinione pubblica e gli operatori sanitari su questo problema e sulle risorse disponibili, si celebra in Ottobre il mese della consapevolezza sulla morte infantile e sulla perdita in gravidanza.

Martedì 15 ottobre 2019 si svolgerà anche in Italia la tredicesima giornata mondiale dedicata alla sensibilizzazione sulla morte perinatale.

Gli eventi per l’Italia sono organizzati dai volontari dell’associazione CiaoLapo Onlus, in collaborazione con enti locali, associazioni e punti nascita aderenti, in 50 città.

L’assenza di linee guida, di procedure uguali e standardizzate per tutte le regioni e per tutti i punti nascita, l’assenza di appositi registri nazionali per studiare le patologie fetali e le morti perinatali, si traduce nella gestione ancora oggi casuale e disomogenea di questi drammatici eventi.

Lo scopo di questa giornata è sensibilizzare l’opinione pubblica sulla morte perinatale, sui suoi esiti, e sugli aspetti di prevenzione e di ricerca.

A Potenza, a organizzare l’evento per il quarto anno consecutivo, in collaborazione con “Ciao Lapo Onlus” e con i patrocini del Comune di Potenza, dell’Ateneo Musica Basilicata e del Polo Museale Regionale della Basilicata, è l’associazione “Battiti Essenziali Onlus”, impegnata nell’assistenza alle famiglie colpite da lutto pre e perinatale e nella sensibilizzazione sul tema.

Il prossimo 15 Ottobre, presso il Palazzo Loffredo, si terrà un incontro, moderato da Angela Maria Salvatore, che si aprirà con una mostra pittorica e fotografica sul lutto perinatale e le gravidanze successive “Cuore di Mamma”, a cura dell’associazione “RespiriAMO”, costituita su iniziativa di Domenico Lamagna.

A seguire ci sarà una presentazione di tutte le attività svolte da “Battiti EssenziAli Onlus” e di tutti gli eventi in programma.

Sarà, inoltre, consegnato un questionario approntato da “Ciao Lapo Onlus” che rappresenta la sintesi delle sei principali linee guida internazionali adottate da altri paesi o promosse da organi mondiali, al fine di poter testimoniare la propria personale esperienza ospedaliera e di sottolineare la principali criticità riscontrate in tema di assistenza sanitaria ai genitori colpiti da lutto perinatale.

A seguire il “Concerto per il Babyloss”, tenuto dal Trio ROSPIGLIOSI (Rieko Okuma al flauto, Lapo Vannucci alla chitarra, Luca Torrigiani al pianoforte), di fama internazionale, che svolge da tempo ricca attività concertistica in Italia e all’estero.

L’evento si concluderà presso il Largo Duomo, con un rituale che si svolge in contemporanea mondiale in memoria delle piccole anime: l’Onda di Luce intorno al mondo, consistente nell’accensione di candele e nella loro deposizione nella Fontana del Largo.

Spiega il Presidente dell’associazione, Fabio Baldissara:

“È questo il giorno più importante ed emozionante per la nostra associazione e per tutti coloro che operano in questo ambito. È un momento di sensibilizzazione in cui noi genitori colpiti da lutto perinatale chiediamo ascolto e rispetto, affinché questa tematica non rimanga nell’ombra e nell’oblio”.