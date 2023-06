Potenza: al via i lavori di manutenzione straordinaria su questa strada della provincia! Ecco tutti gli interventi previsti

“La Provincia di Potenza ha consegnato in via d’urgenza i lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento delle condizioni di sicurezza della sp ex ss401”.

Lo dichiara il Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano.

L’obiettivo generale dell’intervento è quello di migliorare, nel limite delle somme a disposizione, le condizioni generali di sicurezza della strada.

Gli interventi, da realizzarsi consistono nella sistemazione del piano viabile con posa in opera, a tratti, di nuova pavimentazione, nella messa in opera, ove strettamente necessario, di nuove barrire di protezione laterale del tipo ‘N2’ e H2 bordo laterale, nonché nel livellamento delle barriere esistenti, nella realizzazione a tratti di zanelle e muretti per consentire un miglior deflusso delle acquesuperficiali, ed infine nella messa in opera di segnaletica orizzontale e verticale al fine di segnalare le condizioni di pericolo presenti sulla viabilità.

Conclude il Presidente Giordano:

“L’importo complessivo dell’intervento è di € 456.077,43 ed è stato finanziato con fondi Ministeriali di cui al DM n. 123 del 19 marzo 2020

Si tratta di un primo intervento a cui seguirà un ulteriore lavoro dell’importo di € 450.000,00 in corso di progettazione, anch’esso finanziato con fondi ministeriali DM 49/2018”.a

