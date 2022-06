Potenza: al via la lotta agli incendi boschivi in provincia e nelle zone urbane! Ecco l’incontro in Prefettura

Nella odierna mattinata, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha presieduto, presso la Sala Italia del Palazzo del Governo, il Tavolo di coordinamento per pianificare, in vista dell’inizio della stagione estiva, le misure di prevenzione e contrasto ai rischi connessi agli incendi boschivi e di interfaccia.

Al vertice hanno partecipato:

il Direttore Regionale dei Vigili del Fuoco Gino Novello,

il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Giuseppe Paduano,

il Vice Questore Vicario Rosa La Franca,

il Comandante Provinciale dei Carabinieri Nicola Albanese,

il Comandante del Gruppo Carabinieri Forestali Francesco Alberti,

il dirigente dell’Ufficio regionale di Protezione Civile Giovanni Di Bello,

il dirigente dell’Ufficio regionale Forestazione Piernicola Viggiano,

il direttore dell’Ente parco Nazionale del Pollino Giuseppe De Vivo,

il dirigente dell’Ufficio di Protezione Civile della Città di Potenza Giuseppe Brindisi,

i rappresentanti delle società concessionarie dei tratti autostradali, di ANAS spa, di Ferrovie delle Stato, di Ferrovie Appulo-Lucane e di E-distribuzione.

Durante l’incontro il Prefetto Campanaro ha dichiarato:

“La scorsa stagione estiva è stata caratterizzata, anche nella provincia di Potenza, dal verificarsi di numerosi incendi alcuni dei quali di notevoli dimensioni, con un forte impatto sull’ambiente naturale e sul tessuto sociale.

È, quindi, forte l’esigenza di perfezionare rapidamente gli strumenti di coordinamento per la lotta attiva agli incendi boschivi e di interfaccia, quelli cioè in zona urbano-rurale, per favorire sinergie tra i diversi attori del sistema, prima fra tutte la Regione che è titolare della competenza antincendio boschivo, anche alla luce delle ultime Raccomandazioni diramate nei giorni scorsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri”.

A tale ultimo riguardo, i dirigenti della Regione Basilicata hanno illustrato le misure previste nel Piano regionale annuale, in corso di approvazione, per l’attuazione delle attività di prevenzione e di contrasto al fenomeno, con la previsione d’impiego di volontari ed operai forestali e l’organizzazione della S.O.U.P. – Sala Operativa Unificata Permanente.

Con la recente approvazione del bilancio regionale, è, infine, in corso di ratifica la Convenzione tra Regione Basilicata e Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile per il potenziamento, a cura della Direzione Regionale di Basilicata dei Vigili del Fuoco, del dispositivo dei Vigili del Fuoco attraverso l’organizzazione di squadre aggiuntive in assetto A.I.B. – Antincendio Boschivo.

Auspicando la sottoscrizione dell’atto convenzionale entro il 15 Giugno prossimo, per consentire l’attivazione del dispositivo potenziato dei Vigili del Fuoco a partire dal successivo 20 Giugno, il Rappresentante del Governo ha, infine, preannunciato l’invio di uno specifico atto d’indirizzo ai Sindaci, quali autorità comunali di protezione civile, affinché pongano in essere le misure necessarie ad assicurare la più efficace e tempestiva risposta al fenomeno, in prossimità delle zone abitate.

Analoga sensibilizzazione sarà indirizzata ai gestori di autostrade, strade statali e provinciali, oltreché a Ferrovie dello Stato e Ferrovie Appulo-Lucane, perché vengano assicurati interventi periodici di manutenzione, con la pulizia e la rimozione della vegetazione erbacea a bordo di strade e reti ferroviarie.