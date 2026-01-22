Potenza, alcolici ai minori: sospesa la licenza di un esercizio pubblico

Il Questore della provincia di Potenza ha emesso un provvedimento di chiusura ai sensi dell’Art. 100 del T.U.L.P.S., per la durata di sette giorni, nei confronti di un esercizio pubblico, ubicato nel centro cittadino, per motivi di ordine e sicurezza pubblica.
In particolare, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura hanno constatato, a seguito di segnalazione da parte della Polizia Locale, che all’interno di tale esercizio commerciale venivano somministrate “bevande alcoliche” a minori, senza alcuna verifica dell’età dei consumatori.
Il Questore ha disposto la sospensione dell’attività, attesa la gravità dei fatti e considerata la ratio della norma, che mira, oltre che alla salvaguardia della salute dei minori, alla tutela della sicurezza pubblica, in un contesto, nel caso specifico, caratterizzato anche da fenomeni di “malamovida”, con particolare riguardo alla fascia oraria serale nel centro cittadino.
Il Questore di Potenza invita la cittadinanza, ed in particolare i genitori, a segnalare questi episodi di somministrazione di bevande alcoliche ai minori anche utilizzando l’applicazione YOUPOL, strumento molto efficace per comunicare, anche in maniera anonima, situazioni che creano maggiore allarme sociale.