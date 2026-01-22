Potenza, il Comune accelera su questo ponte: manutenzione urgente e nuovo attraversamento dopo oltre 30 anni di attesa

Gli uffici comunali dell’Unità direzionale Viabilità, sono stati la sede dell’incontro dedicato alla situazione determinatasi a seguito della chiusura del ponte di via Grippo.

Alla riunione hanno preso parte i responsabili dell’U.D. Viabilità, della Protezione Civile, di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, al fine di condividere il quadro tecnico e normativo e individuare le azioni da intraprendere.

Nel corso dell’incontro l’Amministrazione comunale ha ribadito il proprio impegno a procedere con la massima celerità agli interventi di manutenzione straordinaria necessari per il ripristino della circolazione ferroviaria — già interrotta a causa del cedimento del viadotto Tiera — nonché del passaggio pedonale e veicolare.

«Come Amministrazione comunale ci siamo impegnati nel procedere celermente con gli interventi di manutenzione straordinaria necessari a ripristinare la circolazione ferroviaria e il passaggio pedonale e veicolare.

Tali interventi saranno posti in essere a breve, come previsto dalla normativa che consente al proprietario del manufatto di procedere all’esecuzione di interventi urgenti e indifferibili di messa in sicurezza, qualora necessari a tutela della pubblica incolumità, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 42/2004.

Contestualmente avanzeremo proposte progettuali per la realizzazione di un nuovo attraversamento, agevole e sicuro, che possa finalmente garantire un flusso veicolare adeguato all’importanza delle zone che collega. Questo procedimento richiede tempi tecnici legati sia alla definizione della proposta progettuale sia alla successiva fase di realizzazione.

È arrivato il momento di risolvere una questione che si trascina ormai da oltre trent’anni. Abbiamo già dimostrato di essere risoluti nel perseguimento dei nostri obiettivi e non abbiamo dubbi sul fatto che questa Amministrazione saprà risolvere anche questo annoso problema di viabilità».

Questo quanto dichiarato congiuntamente dal sindaco Vincenzo Telesca e dall’assessore alla Viabilità Francesco Giuzio.