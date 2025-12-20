Potenza: all’Istituto Comprensivo “Leonardo Sinisgalli” piccoli esploratori con il loro passaporto sono pronti per approdare sul pianeta delle scoperte! I dettagli

Durante la settimana dedicata al progetto “Diamo voce ai libri” si sono svolti gli ultimi incontri previsti dal progetto continuità infanzia primaria.

Così li racconta l’Istituto Comprensivo “Leonardo Sinisgalli” di Potenza:

“Nell’agorà del nostro istituto gli alunni di 5 anni dei vari plessi della scuola dell’infanzia si sono esibiti, accompagnati dai loro tutor “senior” delle classi quinte della scuola primaria.

Con la presenza delle famiglie abbiamo festeggiato la conclusione di un percorso che ha unito l’approccio narrativo con attività laboratoriali, pratiche e giocose ispirate alle STEM, per sottolineare la bellezza delle materie scientifiche, che sanno sempre soddisfare la curiosità dei bambini, creare meraviglia e dare una spiegazione pratica alla vita di tutti i giorni.

I piccoli esploratori hanno compiuto tutte le missioni e con il loro passaporto sono pronti per approdare sul pianeta delle scoperte!

Il nostro augurio è di essere sempre curiosi e andare sempre alla ricerca del “proprio pianeta delle scoperte”!