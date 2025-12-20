Potenza: in provincia Batman, Spiderman, Ironman e Hulk si calano dal tetto per incontrare questi piccoli pazienti. Ecco le foto

A partire dalle ore 15:00 si è svolta una giornata indimenticabile per i bambini e le famiglie presenti al C.T.R. – Centro Terapeutico Riabilitativo di Latronico.

In occasione delle festività natalizie, i loro supereroi preferiti – tra cui Batman, Spiderman, Ironman e Hulk – si sono calati dal tetto del centro, portando un messaggio speciale di forza e coraggio.

Dopo la spettacolare discesa dall’alto, i supereroi sono entrati nel centro per incontrare i piccoli pazienti, regalare un momento di serenità alle famiglie e consegnare doni natalizi pensati per rendere ancora più magico questo periodo dell’anno.

A vestire i panni dei supereroi sono stati i volontari dell’Associazione senza scopo di lucro SEA – SuperEroiAcrobatici ODV ETS.

La fondatrice dell’associazione, Anna Marras, ha sottolineato il significato profondo dell’iniziativa:

«Il nostro desiderio più grande è far brillare una scintilla di gioia nel cuore di ogni bambino e delle loro famiglie.

Vogliamo che, anche solo per un momento, i piccoli pazienti si sentano invincibili, proprio come i loro supereroi preferiti.

La patologia può essere un avversario terribile, ma noi siamo qui per ricordare loro che hanno una forza straordinaria dentro di sé e che non sono soli in questa battaglia.

Ogni saluto dalla finestra, ogni sorriso e ogni abbraccio nelle stanze di trattamento ha portato con sé un messaggio semplice ma potentissimo: “Tu sei un supereroe, e i veri supereroi non si arrendono mai!”».

Marras, che spesso partecipa in prima persona vestendo i panni di Capitan Marvel, ha aggiunto:

«Ogni volta che entriamo in un reparto e vediamo gli occhi dei bambini illuminarsi, capiamo che stiamo facendo qualcosa di straordinario.

Non c’è niente al mondo che possa ripagare la felicità che proviamo nel vedere il sorriso sui loro volti.

Questa è la vera magia dei SuperEroiAcrobatici».

Ecco le foto.