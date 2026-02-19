Potenza: ancora chiusa questa strada in provincia. Ecco fino a quando

Il Comune di Maratea comunica il prolungamento della chiusura al traffico della strada statale 18 in località Castrocucco.
Precisa l’amministrazione:
“Il provvedimento si è reso necessario per consentire il completamento delle verifiche tecniche sul versante interessato e alla luce delle avverse previsioni meteorologiche attese nelle prossime ore.
La circolazione resterà quindi interrotta fino alle ore 7:00 di Lunedì 23 Febbraio, salvo ulteriori aggiornamenti legati all’evoluzione delle condizioni meteo e agli esiti dei controlli in corso”.