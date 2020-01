Potenza, apertura svincolo Bucaletto: “si è riusciti a completare quest’opera con addirittura due mesi di anticipo”, le parole…

“Nel pomeriggio del 15Gennaio2020 ho assistito con orgoglio all’apertura dello svincolo autostradale di Bucaletto, opera che rappresenta un passo in avanti nella garanzia di una maggiore sicurezza degli automobilisti e per evitare brusche manovre.”

Cosi dichiara il consigliere regionale FI Gerardo Bellettieri che prosegue:

“L’intervento serve per consentire la piena fruibilità e rendere più sicura sia l’uscita che l’entrata in autostrada, riqualificando un quartiere difficile e martoriato come quello di Bucaletto, per il quale la vecchia ammistrazione ha riservato grande attenzione.

Al netto delle difficoltà di realizzazione emerse a causa di lavori sulla rete fognaria, sulla fibra e sulla rete Italgas, si è riusciti a completare quest’opera con addirittura due mesi di anticipo.

Celerità questa che oltre ad essere un’anomalia nel generale andamento delle opere pubbliche, ha garantito sicurezza e comodità a tutti i cittadini residenti e a tutti gli automobilisti in entrata ed uscita dal capoluogo di regione.

Mi preme ringraziare il sindaco Mario Guarente insieme gli Assessori comunali competenti Pernice e Vigilante, nonchè l’Anas e in particolare l’ufficio viabilità nelle persone dei funzionari Michele Smaldone e Rocco Messina.

Questo passo –conclude Bellettieri-si inserisce all’interno di un più ampio quadro di interventi, annunciati dall’attuale Giunta regionale, già in visita presso la cittadella di Bucaletto e attenta alle problematiche messe in evidenza dai residenti e in particolare dal compianto Luigi Doti indimenticabile cittadino sempre presente e attento al benessere della sua comunità, sulla questione degli alloggi e dei servizi primari mancanti nel quartiere”.