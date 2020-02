Potenza, è arrivata la “Candelora”, la festa di mezzo Inverno: questo il proverbio più conosciuto

Oggi 2 Febbraio è il giorno della cosiddetta “Candelora“.

In questa data (40 giorni dopo Natale) la Chiesa Cattolica celebra la presentazione al Tempio di Gesù, giorno in cui si benedicono le candele, simbolo di Cristo e “luce per illuminare le genti”.

Inoltre intorno a questa data (come anche per molte altre) la nostra tradizione storica e popolare ci ha tramandato una serie di detti e proverbi tra cui il più noto è:

“Per la santa Candelora

se nevica o se plora

dell’inverno siamo fora;

ma se l’è sole o solicello

siamo sempre a mezzo inverno”.

Il proverbio è legato al clima e allo scorrere delle stagioni.

Nella ruota dell’anno la Candelora costituisce una sorta di “porta tra l’inverno oramai in declino e l’imminente primavera”.

Nei prossimi mesi vedremo se questo antico proverbio aveva ragione.