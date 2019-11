A Potenza attesa spasmodica per la partita con la Reggina! Settore ospiti sold out. Pochissimi biglietti rimasti

Grande attesa per il match che vedrà protagoniste le squadre del Potenza Calcio e della Reggina, rispettivamente seconda e prima in classifica.

Un incontro che si preannuncia tra i più seguiti nel Girone C della Serie C.

Già quasi esauriti tutti i biglietti, ne mancano poco più di 350.

Entrambe le squadre vantano record di tutto rispetto: il Potenza non ha mai subito gol in casa in sei partite, mentre la Reggina ha sempre segnato nei dodici turni del girone.

In vista di questo importante match che si terrà alle ore 17:30 presso il nostro glorioso Stadio Viviani, la Curva Ovest del Potenza lancia un invito a tutti i tifosi Rossoblù:

“Riempiamo lo Stadio un’ora prima del fischio iniziale per realizzare con l’aiuto di tutti uno spettacolo unico all’ingresso delle squadre in campo dandogli fin da subito la giusta carica per la conquista della vittoria!

Seguiamo le indicazioni dei ragazzi presenti e riempiamoci il petto di orgoglio cacciando fuori la voce…

Perchè la Ovest dovrà essere una bolgia.

AVANTI CURVA OVEST!”.

Voi ci sarete?

In attesa dell’inizio di questa attesissima partita, forza Potenza!

Questo l’invito della Curva.