Potenza: Babbo Natale vi aspetta in questo rione storico ed è pronto ad accogliervi e a ricevere le vostre letterine!

Dal 7 dicembre in piazza a Santa Maria (rione storico di Potenza) c’è la Casetta di Babbo Natale.
Un angolo magico dove i più piccoli possono scambiare una chiacchiera con Babbo Natale e imbucare la letterina dove scrivere i doni desiderati.
Una bellissima atmosfera, sotto le luci del grande albero di Natale.
C’è modo di passare la serata con il food & beverage di Officina Sociale, Associazione di volontari che insieme allo staff della Casetta ha organizzato questo angolo meraviglioso.
La Casetta è aperta dal pomeriggio di sabato, poi la domenica mattina e la domenica sera.
Il ricavato, come tutte le iniziative di Officina Sociale andrà in beneficenza.
Riempiamo questo bellissimo angolo di Potenza.