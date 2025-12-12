Potenza: “Finalmente restituito alla Città uno spazio dalle potenzialità incredibili”. Ecco i dettagli

“L’amministrazione guidata dal Sindaco Vincenzo Telesca ha finalmente restituito alla Città uno spazio dalle potenzialità incredibili!”.
Così l’assessore del Comune di Potenza, Francesco Giuzio, che scrive:
“Circa 5.000 mq che uniscono il Parco Baden Powell e il Parco dei Comuni, a due passi dalla Biblioteca Nazionale e dalle strutture sportive del Principe di Piemonte.
Uno spazio enorme che ci permetterà di realizzare progetti ancora più ambiziosi, come:
- l’istituzione delle Strade Scolastiche a servizio delle scuole in Viale Firenze;
- La disponibilità di un anfiteatro a cielo aperto per eventi e manifestazioni;
- Un HUB all’interno di uno dei quartieri più popolosi della città.
Un risultato straordinario, frutto della determinazione del Sindaco e della preziosa collaborazione degli uffici comunali!
Ora non ci resta che scegliere il modo migliore per valorizzare questo grande lavoro!”.