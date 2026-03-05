Potenza, banchetto informativo in vista del referendum. I dettagli

“Il gruppo consiliare La Potenza dei Cittadini – Potenza Democratica organizza un banchetto informativo in vista del referendum sulla riforma della giustizia per incontrare cittadine e cittadini e confrontarsi sui contenuti del voto.

L’appuntamento è per sabato 7 Marzo in piazza Mario Pagano, dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 16:30 alle 19:00.

La riforma rischia di indebolire l’autonomia della magistratura e di alterare l’equilibrio tra i poteri previsto dalla Costituzione, senza incidere in modo concreto sulla durata dei processi o sull’efficienza del sistema.

Il referendum non prevede quorum: il risultato sarà valido qualunque sia l’affluenza. Per questo ogni voto conta.

L’invito è a partecipare e a votare: una giustizia più debole significa meno tutele e meno diritti per tutte e tutti”.

Così in una nota i consiglieri Angela Blasi, Mirko Giordano, Rocco Pergola, Micaela Triunfo.