Potenza Calcio: ecco come si è conclusa la sfida con il Cosenza

5 Marzo 2026

Si è chiusa poco fa la partita tra il Potenza Calcio e il Cosenza.

La gara, che ha visto la vittoria della squadra avversaria, termina sul risultato di 1-4.

Di seguito i dettagli della partita.

Forza Potenza!