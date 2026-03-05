Potenza Calcio: ecco come si è conclusa la sfida con il Cosenza

Si è chiusa poco fa la partita tra il Potenza Calcio e il Cosenza.
La gara, che ha visto la vittoria della squadra avversaria, termina sul risultato di 1-4.
Di seguito i dettagli della partita.
Forza Potenza!
Lunedì 9 marzo 2026 l’Italia si ferma per la mobilitazione sindacale che coinvolgerà diversi settori chiave del Paese. In occasione della Giornata Internazionale dei diritti…
A Castelmezzano, in collaborazione con il Comune e l’Amministrazione, nasce un nuovo brano e il nuovo video, intitolato: “La Voce della Montagna”, realizzato da PIETRO…
Un dramma ha spezzato la vita di un 57enne del potentino, vittima di un tragico incidente nella sua azienda agricola a Filiano. Dalle prime notizie…
Anna Colucci e Stefano Rosa, di Pignola si allenano e vincono insieme. Nulla di strano, se non fosse che la loro storia sta facendo parlare…
Questa mattina l’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, accompagnato dal direttore generale per la salute e le politiche della persona,…
“Il sistema forestale lucano non è soltanto un settore produttivo: tiene insieme la tutela del territorio, il lavoro nelle aree interne e l’equilibrio ambientale della…
Il Codacons lancia l’allarme su una nuova e insidiosa generazione di truffe digitali che si stanno diffondendo rapidamente attraverso le principali piattaforme di messaggistica istantanea,…
Nel pomeriggio di ieri una delegazione del CSI Potenza è stata ricevuta a Palazzo di Città dal Sindaco Vincenzo Telesca e dall’Assessore allo Sport Gerardo…
Anna Dinella: l’orgoglio lucano premiato a Roma. La storia di Anna Dinella (1902–1971), artista di Maschito, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento “L’Italia delle Donne” 2026…
“Il gruppo consiliare La Potenza dei Cittadini – Potenza Democratica organizza un banchetto informativo in vista del referendum sulla riforma della giustizia per incontrare cittadine…
“Esprimo piena soddisfazione per la risposta fornita oggi in Aula in merito alla situazione del settore automotive e, in particolare, del distretto di Melfi. Il…
Si disputerà, nella giornata di sabato 14 marzo prossimo, la partita di calcio “Potenza – Cavese”, valevole per il girone C di Serie C. Il…