Potenza Calcio: ecco come si è conclusa la sfida con il Monopoli

Si è chiusa poco fa la partita tra il Potenza Calcio e il Monopoli.
Nella diciannovesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi sconfitta del Potenza contro il Monopoli.
I rossoblù trovano il vantaggio con Adjapong in avvio di ripresa ma, complice l’inferiorità numerica maturata in seguito all’espulsione di Novella, subiscono la rimonta nelle fasi finali della gara e chiudono la partita sul risultato di 2-1 in favore dei padroni di casa.
MONOPOLI (3-5-2): Albertazzi; Viteritti (51’st Piccinini), Miceli, Angileri (15’st Volpe); Valenti, Calcagni, Battocchio (29’st Fall), Greco, Imputato (15’st Oyewale); Longo, Tirelli. A disp.: Gagliano, Di Santo, Paukstys, Cascella, Scipioni, Rossi, Bordo, Yeboah. All.: Colombo.
POTENZA (4-3-3): Cucchietti; Novella, Bachini, Bura, Rocchetti (19’st De Marco); Siatounis, Felippe (19’st Balzano), Ghisolfi; Adjapong, Selleri (1’st Petrungaro), Mazzeo (10’st Riggio). A disp.: Alastra, Guiotto, Sciacca, Candelma, Gabriele, Santucci. All.: De Giorgio.
Arbitro: Dini di Città di Castello (Mamouni di Tolmezzo – Lombardi di Chieti). Quarto ufficiale: Rossini di Torino. Addetto Fvs: Fumarulo di Barletta
Reti: 2’st Adjapong (P), 35’st e 51’st Tirelli (M)
Note: 13’pt Cucchietti (P) para un rigore a Longo (M). Espulso: 9’st Novella (P) per doppia ammonizione. Ammoniti: Imputato, Viteritti, Tirelli (M), Cucchietti (P). Angoli: 7-4. Recupero: 3’pt, 8’st
Ecco il risultato della partita e la classifica provvisoria.