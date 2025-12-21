“I Colori della Musica”: a Pignola spazio ai giovani talenti dell’etnofolk. L’evento in programma

Dopo il grande successo della manifestazione estiva “I Colori del Folklore 2025”, che ha visto Pignola accogliere gruppi folklorici provenienti da tutto il mondo, l’Associazione Culturale Giovanile Hello Mondo continua il suo percorso di valorizzazione della musica e delle tradizioni popolari con l’evento “I Colori della Musica”.

La manifestazione nasce con l’obiettivo di promuovere e sostenere i giovani talenti della musica etnofolk, offrendo loro uno spazio di espressione e confronto all’interno di un contesto culturale di grande valore.

Quest’ anno si esibirà il duo salernitano de “LA JUMARA”, artisti emergenti che hanno collaborazioni con artisti blasonati.

Un progetto che si inserisce in un cammino più ampio, che vede Pignola protagonista della scena folkloristica nazionale e internazionale.

L’evento assume un significato ancora più importante in vista dell’anno in cui Pignola sarà riconosciuta “Città del Folklore Nazionale”, prestigioso titolo conferito dalla FITP – Federazione Italiana Tradizioni Popolari, a testimonianza di una tradizione viva, condivisa e tramandata con passione da generazioni.

“I Colori della Musica” si svolgerà nella suggestiva cornice di Palazzo Gaeta, luogo simbolo della storia e dell’identità pignolese, ed è inserito nel cartellone delle festività natalizie, con l’intento di regalare alla comunità e ai visitatori una serata all’insegna della musica, della cultura e della convivialità.

L’evento è sostenuto dal fondo etico di BCC Basilicata.

Il presidente dell’Associazione Hello Mondo, Donato Corleto, esprime l’auspicio che l’iniziativa possa rappresentare “un momento di incontro e di bellezza, capace di unire generazioni diverse attraverso il linguaggio universale della musica”, invitando tutti a partecipare e a condividere una serata speciale nel cuore del centro storico di Pignola.

Scrivono gli organizzatori:

“Vi aspettiamo per vivere insieme una serata di musica, tradizione ed emozioni”.