Proseguono gli interventi di potenziamento della Potenza – Melfi: ecco quando termineranno le attività e le modifiche alla circolazione

Anas informa:

“Circa 150 milioni di euro: è questo il numero degli investimenti complessivi di Anas, tra manutenzione programmata e nuovi interventi, degli ultimi cinque anni sulla strada statale 658 “Potenza-Melfi”.

In particolare, i lavori in corso e di prossimo avvio, sono stati oggetto (tra gli altri temi) di un incontro svoltosi oggi presso la sede della Regione Basilicata tra il Responsabile di Anas Basilicata, Giancarlo Luongo e l’Assessore Regionale alle Infrastrutture, Pasquale Pepe.

Allo stato attuale – oltre alle attività già concluse per la realizzazione delle nuove corsie di arrampicamento e nuove pavimentazioni – Anas sta eseguendo importanti interventi di manutenzione, che hanno richiesto l’attivazione di sensi unici alternati regolati da impianto semaforico.

Gli interventi, in corso, riguardano due viadotti situati nei pressi dello svincolo di Pietragalla (Bosco e Cesaracchio) con un unico impianto semaforico, con conclusione dei lavori fissata per la fine del prossimo mese di luglio, ed il viadotto Seminiello (con semaforo al km 55 circa, in prossimità del confine regionale con Puglia), dove le attività si concluderanno entro la fine di quest’anno.

Inoltre, per questa settimana fino al prossimo venerdì 24 aprile, sarà attivo un ulteriore impianto semaforico presso lo svincolo di Tiera (al km 7 circa) per attività di ripristino corticale dell’impalcato del sovrastante cavalcavia”.