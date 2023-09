Potenza: Colonnello Maria Gabriella Martino, nuovo comandante Carabinieri Forestale “Basilicata”. Auguri di buon lavoro

Oggi presso il Comando Regione Carabinieri Forestale “Basilicata” a Potenza, si è tenuta la cerimonia di avvicendamento alla guida del Comando tra il Colonnello Angelo Vita, che assumerà il Comando Regione Carabinieri Forestale “Puglia” e il Colonnello Maria Gabriella Martino, già Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Salerno.

Il Colonnello Angelo Vita, 57 anni, con un’ampia carriera nel settore forestale e ambientale, ha espresso soddisfazione per il periodo trascorso in Basilicata, ringraziando il personale per la collaborazione qualificata e competente.

Maria Gabriella Martino, 56 anni, nata a Salerno, coniugata con due figli è colonnello dell’Arma dei Carabinieri del Ruolo Forestale Iniziale.

Ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza e l’abilitazione all’esercizio della Professione Forense.

È stata assunta nel Corpo Forestale dello Stato il 16.03.1994 con incarico di addetto al Coordinamento Regionale del C.F.S. di Potenza ove permane fino al 1997.

Durante la sua carriera ha assunto numerosi incarichi.

Martino ha manifestato il suo compiacimento per il nuovo incarico e ha espresso il suo desiderio di collaborare proficuamente con tutte le istituzioni del territorio.

Non ci resta che augurare buon lavoro al nuovo Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale della Basilicata.a

