Potenza: con ‘EURECA!’ il capitale naturale una leva di sviluppo. L’evento di presentazione

Lunedì 9 marzo, alle ore 11:00, presso la Sala A del Palazzo del Consiglio Regionale a Potenza, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto ‘EURECA!’ nel cui ambito sarà organizzata l’iniziativa ‘Le Giornate del Paesaggio’, che animerà il comune di Rotonda tra il 13 e il 14 marzo.

Il progetto ‘EURECA!’, promosso dalla Direzione Ambiente, Energia e Tutela del Territorio in collaborazione con la Fondazione FARBAS e l’Associazione ArtePollino, nasce per presentare un metodo innovativo di valorizzazione e fruizione delle aree protette.

Attraverso il connubio tra rigore scientifico, comunicazione, educazione e laboratori per le scuole, ‘EURECA!’ punta a rendere il capitale naturale una leva di sviluppo identitario e sociale.

Il progetto si inserisce nel più ampio percorso di Ambiente Basilicata, il brand della Direzione Ambiente che mira a coordinare e valorizzare le eccellenze del territorio attraverso un’identità unica di sostenibilità e innovazione.

Alla conferenza interverranno:

Antonella Logiurato, responsabile parchi del Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata, che illustrerà gli aspetti scientifici del progetto e Gaetano Lofrano dell’Associazione ArtePollino che illustrerà la parte comunicativa e didattica delle due giornate.

Per la parte istituzionale è previsto l’intervento del Direttore generale di Farbas, Antonio Donato Marra.

Le conclusioni saranno a cura di Laura Mongiello, assessore all’Ambiente e alla Transizione Energetica della Regione Basilicata.

La conferenza anticiperà il ricco programma di Rotonda, che prevede laboratori rivolti alle alunne e agli alunni delle scuole, a cura dello scrittore Beniamino Sidoti, dell’illustratrice Alessandra Di Consoli e dello studio di grafica dotfog, installazioni multimediali immersive come ‘Risonanze vegetali’, a cura di Onirica, visite guidate e momenti di approfondimento tecnico.

Con ‘Eureca!’, la Regione Basilicata intende proporre un modello replicabile di gestione e narrazione del paesaggio, capace di connettere ricerca, creatività e formazione, valorizzando le aree protette come spazi di innovazione culturale e ambientale.

Di seguito la locandina con i dettagli.