Potenza: con la Protezione Civile giornata dedicata alla prevenzione del rischio nei luoghi della cultura. I dettagli

Un’intera giornata dedicata alla prevenzione del rischio nei luoghi della cultura di Potenza per la “Domenica di Carta”.

Domenica 8 ottobre 2023 alle 10, nell’Archivio di Stato di via Nazario Sauro 1, la mostra “Oltre le rovine” sulle calamità in Basilicata negli ultimi due secoli; alle 17, nel Polo bibliotecario di via Don Minozzi, stand della manifestazione Io Non Rischio e presentazione della rivista “Risk elaboration – strategie integrate per la resilienza”, entrambi gli appuntamenti a cura dell’associazione Gruppo Lucano di Protezione civile.

L’iniziativa è promossa dal ministero della Cultura per valorizzare l’immenso e prezioso patrimonio archivistico e bibliografico italiano e, nello specifico, lucano.

Si comincia di mattina, quando il direttore dell’Archivio di Stato di Potenza, Andrea Alberto Moramarco, accoglierà e accompagnerà i visitatori, tra cui i giovani operatori del servizio civile universale impegnati nei progetti del Gruppo Lucano, in un percorso di scoperta e conoscenza delle fonti documentarie. “Oltre le Rovine” è un viaggio lungo la linea del tempo, che permetterà di ricostruire gli eventi calamitosi del passato.

Nel pomeriggio, apertura straordinaria della Polo bibliotecario di Potenza nell’ambito della “Domenica di Carta”: anche qui sarà possibile visitare la mostra “Oltre le rovine”.

Come già accaduto la mattina nell’Archivio di Stato, anche in biblioteca sarà allestita una postazione dell’iniziativa “Io Non Rischio”, del Dipartimento nazionale di Protezione civile e dell’Ufficio di Protezione civile della Regione Basilicata, con i volontari del Gruppo Lucano.

Obiettivo: diffondere una maggiore conoscenza e consapevolezza dei rischi naturali per rendere i cittadini informati e preparati a gestire al meglio le conseguenze.

Il clou della giornata sarà la presentazione della rivista realizzata e pubblicata dal Gruppo Lucano di Protezione civile, “Risk elaboration – strategie integrate per la resilienza”.

Una testata dal taglio scientifico e dal tono divulgativo, capace di sviscerare in maniera approfondita e completa tutti i temi legati alla cultura della prevenzione del rischio, delineando ogni volta il quadro generale di ogni problema e offrendo poi analisi, studi, ricerche.

Nel corso della presentazione si discuterà di rischio, vulnerabilità e strategie integrate per la resilienza.

Qualificati i relatori previsti per la serata: il sindaco di Potenza Mario Guarente, il presidente della Provincia di Potenza Christian Giordano, il direttore della Biblioteca nazionale di Potenza Luigi Catalani, il direttore dell’Archivio di Stato di Potenza Andrea Alberto Moramarco, l’ex direttore Maria Carmela Benedetto, il Soprintendente archivistico e bibliografico della Basilicata Mauro Livraga, il presidente del Gruppo Lucano di Potenza e formatore della campagna “Io Non Rischio” Giuseppe Dapoto, il presidente provinciale del Gruppo Lucano e referente per il settore Beni culturali Donato Pafundi, il presidente nazionale del Gruppo Lucano Pietro Luigi Martoccia, il direttore editoriale della rivista Risk Elaboration Enzo Vinicio Alliegro, la presidente di Bcc Basilicata Teresa Fiordelisi, il dirigente dell’Ufficio protezione civile della Regione Basilicata Giovanni Di Bello, il direttore operativo per il coordinamento delle emergenze del Dipartimento nazionale della Protezione civile Luigi D’Angelo. A moderare Saverio Nilo, ricercatore del Cnr e presidente del Gruppo Lucano di Pietragalla.a

