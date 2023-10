Basilicata: “alla Ferrero l’investimento di 50 milioni e i nuovi 120 addetti sono buona notizia per il territorio che soffre di una carenza di opportunità di lavoro qualificato”. I dettagli

«Il nuovo investimento del gruppo Ferrero che fa di Balvano un vero e proprio polo italiano dei biscotti a vocazione internazionale va nella direzione da sempre auspicata dalla Fai Cisl e dalla Cisl di puntare al rafforzamento degli stabilimenti italiani e alla creazione di nuove opportunità di lavoro per il territorio».

È quanto sostengono Raffaella Buonaguro e Vincenzo Cavallo, rispettivamente reggente della Fai Cisl Basilicata e segretario generale della Cisl Basilicata che proseguono:

«L’impatto occupazionale con un investimento complessivo di 50 milioni di euro, quantificato in circa 120 nuovi addetti con contratti stagionali, è un buona notizia per un territorio, come quello lucano, che soffre di una strutturale carenza di opportunità di lavoro qualificato, specie per i più giovani.

L’auspicio è che a regime la nuova occupazione a tempo determinato possa essere progressivamente stabilizzata. Altro aspetto significativo per lo sviluppo e la sostenibilità dell’investimento è l’apertura al mercato estero, segno che lo stabilimento di Balvano ha le carte in regola per competere sul mercato globale dei prodotti da forno contribuendo a portare la qualità industriale del made in Italy in giro per il mondo».a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)