Potenza, contributi per libri di testo e dotazioni tecnologiche: ecco come fare domanda

Il Comune di Potenza informa:

“Pubblicato l’avviso per ottenere i contributi per libri, sussidi e tecnologie 2023/2024.

L’avviso prevede che il Comune di Potenza riceva le istanze di contributo per la fornitura di libri, sussidi e tecnologie per l’anno scolastico 2023/2024 da parte dei richiedenti, per la successiva istruttoria e trasmissione in Regione.

La scadenza per la compilazione della domanda è fissata al 18 ottobre 2023, a pena di esclusione.

E’ possibile scaricare, compilare e caricare il modulo di istanza di contributo per gli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie statali e paritarie di 1° e 2° grado seguendo le istruzioni presenti all’interno dell’avviso.

Per accedere alla compilazione della domanda online è necessario essere in possesso di uno dei seguenti requisiti di accesso:

Identità digitale SPID oppure documento di identità digitale CIE.

Una volta verificati i passi elencati è possibile accedere al portale dedicato per compilare la domanda di contributo.

Per il testo completo dell’avviso e la compilazione della domanda sul sito internet del Comune di Potenza, il link di riferimento è: https://www.comune.potenza.it/?page_id=57076“.a

