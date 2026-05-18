Il Comando della Polizia Locale del Comune di Potenza, con riferimento alla postazione autovelox installata sulla SS7 VAR. B di Contrada Varco D’Izzo, tenuto conto dell’ordinanza n. 188/2026/PZ di aggiornamento dell’ordinanza n. 150/2026/PZ (Prot. CDG-00422684-U del 11/05/2026), disposte da Anas S.p.A. in ragione del completamento dei lavori di riqualificazione della piattaforma stradale sulla tratta compresa tra il Km 466+550 ed il Km 468+300 – 1° Stralcio, informa che, salvo diverse disposizioni di Anas S.p.A, la sospensione dell’attività di rilevamento automatico della velocità è prorogata fino alle ore 24.00 del giorno 15 giugno 2026.
Potenza, ecco fino a quando sarà sospeso questo autovelox
A Potenza parte DesTEENazione: laboratori, supporto allo studio e psicologia per i ragazzi
Nasce uno Spazio multifunzionale di esperienza per offrire alle ragazze e ai ragazzi di Potenza, tra gli 11 e i 21 anni, un luogo in…
Potenza, ecco fino a quando sarà sospeso questo autovelox
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Potenza, Giornata nazionale della Celiachia. Il Comune aderisce a “Tutti a tavola, insieme”
Il Comune di Potenza partecipa a “Tutti a tavola, insieme”, iniziativa nazionale promossa dall’Associazione Italiana Celiachia (AIC) nell’ambito della Settimana Nazionale della Celiachia. Grazie alla…
Potenza: il Comune si illumina di viola, colore simbolo della solidarietà verso chi convive con queste malattie
In occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI), che si celebra il 19 maggio, il Comune di Potenza aderisce alla campagna internazionale…
Potenza, niente acqua in questa zona
Acquedotto Lucano fa sapere che a Potenza, per un guasto improvviso, l’erogazione idrica sarà sospesa dalle 10:30 del 18/05/2026 fino alla fine dei lavori in:…
Potenza, gli studenti di questo Liceo scoprono il lavoro della Polizia Locale. Ecco l’iniziativa
Una delegazione formata da più di trenta tra ragazzi e insegnanti di sostegno del Liceo Statale Walter Gropius, ha visitato il Comando di Polizia Locale…
Tratta di persone e lavoro nero, blitz dei Carabinieri in provincia di Potenza
È in corso dalle prime ore dell’alba un’operazione dei Carabinieri dei Reparti Operativi del Comando Provinciale di Potenza e del Comando Carabinieri per la Tutela…
Oggi nasceva Giovanni Paolo II, il Papa più amato!
Il 18 Maggio del 1920, a Wadowice, in Polonia, nacque colui che, a partire dal 16 Ottobre del 1978, sarebbe diventato il Papa più amato:…
Potenza-Ascoli, playoff da brividi al Viviani ma il verdetto è rimandato con la partita di ritorno al Del Duca!
Grande spettacolo al Viviani di Potenza per il secondo turno nazionale di questi playoff. Potenza e Ascoli si sono sfidate questa sera, Domenica 17 Maggio,…
Avigliano: inaugurato ufficialmente il Comitato della Madonna del Carmine in occasione dei festeggiamenti del prossimo 16 Luglio. Auguri di buon lavoro
Nella serata di ieri è stato inaugurato ufficialmente il Comitato della Madonna del Carmine in occasione dei festeggiamenti della prossima festa del 16 Luglio. Scrivono…
Case di Comunità in Basilicata: “positivo il percorso di confronto istituzionale avviato con i sindaci delle aree interessate”. I dettagli
«Il PNRR rappresenta una straordinaria opportunità per rafforzare la sanità territoriale lucana, portando sui territori servizi, strutture e modelli organizzativi innovativi destinati a integrarsi stabilmente…
Sinner nella storia: vince gli Internazionali a Roma 50 anni dopo Panatta!
Jannik Sinner ha vinto gli Internazionali d’Italia 2026. Come riporta adnkronos “oggi, Domenica 17 Maggio, il tennista azzurro ha battuto il norvegese Casper Ruud nella…
Da Canada, Francia e Dubai a Maratea: la comunità scientifica internazionale si confronta sulle nuove sfide dell’oncologia ginecologica. I dettagli dell’evento
La comunità scientifica si riunisce a Maratea dal 21 al 23 maggio 2026 per la sedicesima edizione del Meeting Biennale Internazionale “Daniel Dargent”, diventato uno…