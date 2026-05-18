Potenza, Giornata nazionale della Celiachia. Il Comune aderisce a “Tutti a tavola, insieme”

Il Comune di Potenza partecipa a “Tutti a tavola, insieme”, iniziativa nazionale promossa dall’Associazione Italiana Celiachia (AIC) nell’ambito della Settimana Nazionale della Celiachia.

Grazie alla collaborazione con la società Serenissima Spa, nelle mense scolastiche cittadine – in concomitanza con la Giornata nazionale della Celiachia del 16 maggio – sono stati serviti circa 400 pasti senza glutine, coinvolgendo le scuole dell’infanzia e le scuole primarie del territorio comunale.

L’iniziativa è stata voluta per sensibilizzare la comunità scolastica in merito al tema della celiachia e a diffondere buone pratiche alimentari inclusive. AIC ha inoltre messo a disposizione degli istituti scolastici specifici materiali informativi, utili a supportare insegnanti e famiglie nella promozione di una corretta cultura dell’alimentazione e dell’inclusione.

Un significativo momento formativo si è svolto presso l’Istituto Comprensivo Don Milani – Leopardi, plesso di Rossellino, nel quale le operatrici di Serenissima, Rossella Logiurato e Daniela Votta, coadiuvate da Domenico Galante, hanno illustrato ai bambini in cosa consista la celiachia e consegnato loro schede-gioco dedicate.

Attraverso la distribuzione di una merenda senza glutine si è voluto consentire agli alunni di riconoscere i cibi idonei e comprendere l’importanza di aiutare i compagni nel momento dei pasti.

Il sindaco Vincenzo Telesca ha espresso la propria soddisfazione per l’adesione del Comune all’iniziativa:

“L’adesione alle Giornate del Menù Senza Glutine rappresenta un gesto concreto di attenzione nei confronti dei nostri bambini e le loro famiglie.

Vogliamo promuovere una città che riconosca e rispetti le esigenze di tutti, anche attraverso iniziative semplici, ma dal forte valore educativo.

Ringrazio le scuole e gli operatori per l’impegno dimostrato”.

L’assessore all’Istruzione, Federica D’Andrea, ha evidenziato il valore formativo del progetto:

“La scuola è il primo luogo in cui si apprende il significato dell’inclusione.

Servire un menù senza glutine a tutti gli alunni aiuta a comprendere, fin da piccoli, cosa significhi convivere con la celiachia e rispettare le esigenze alimentari dei compagni. Siamo orgogliosi di sostenere un progetto che unisce educazione, salute e consapevolezza”.

Con questa adesione, il Comune di Potenza conferma il proprio impegno sui temi dell’inclusione, della salute e della sensibilizzazione nelle scuole, contribuendo alla diffusione di una cultura del rispetto e dell’informazione alimentare che coinvolge studenti, famiglie e personale educativo.