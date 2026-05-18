A Potenza parte DesTEENazione: laboratori, supporto allo studio e psicologia per i ragazzi

Nasce uno Spazio multifunzionale di esperienza per offrire alle ragazze e ai ragazzi di Potenza, tra gli 11 e i 21 anni, un luogo in cui valorizzare le risorse collettive e individuali e favorire l’espressione delle potenzialità di preadolescenti e adolescenti.

Le attività proposte all’interno di questo Spazio hanno l’obiettivo di stimolare la partecipazione attiva di ragazze e ragazzi, promuoverne l’integrazione e l’inclusione sociale, sviluppare le loro competenze emotive e sociali e prevenire la dispersione scolastica.

A supporto delle finalità del progetto, sono previste attività specifiche rivolte alle famiglie. Lo Spazio ospiterà al suo interno percorsi partecipativi, laboratori, supporto allo studio, attività di formazione mestieri e orientamento e accompagnamento psicologico.

La partecipazione a tutte le attività è gratuita.

Il progetto è promosso dall’Ambito Territoriale Città di Potenza, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà e cofinanziato dall’Unione Europea. L’iniziativa è attuata attraverso una coprogettazione con il Terzo Settore locale, grazie ad un partenariato composto da Consorzio CS, Appstart Onlus, A.I.P.D., Betania, Centostrade, Il salone dei Rifiutati e Latte, amore e fantasia.

La giornata dell’apertura dello Spazio sarà divisa in due momenti: la mattina dedicata alle scuole già coinvolte dal progetto, alle Istituzioni e alla Stampa, e una seconda parte, nel pomeriggio, aperta a tutte e tutti i giovani della Città.

Il programma della mattina:

L’evento inaugurale sarà l’occasione per presentare il progetto DesTEENazione e le attività che verranno realizzate nello Spazio.

Interverranno: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Sindaco di Potenza Vincenzo Telesca, Federica D’Andrea (Vicesindaco e Assessore alle Politiche per l’Infanzia e la Pubblica Istruzione del Comune di Potenza), Anna Grieco (Assessore alle Politiche Sociali e agli Istituti di Partecipazione del Comune di Potenza), Giuseppe Romaniello (Dirigente U.D. Servizi alla Persona del Comune di Potenza), Domenica Capobianco (Coordinatore Strategico Programmatico del progetto DesTEENazione), Emanuela Ielpo (Vice presidente e Amministratore delegato di Consorzio CS – Cooperazione e Solidarietà, capofila del partenariato), i Presidi, il corpo docenti e le classi delle scuole superiori di secondo grado coinvolte nei progetti GET UP (l’I.I.S. Einstein – De Lorenzo e il Liceo Artistico Musicale e Coreutico “Walter Gropius”).

Il programma del pomeriggio:

A partire dalle ore 15.00 ci sarà un momento di benvenuto, a cura delle ragazze e dei ragazzi del Tavolo Adolescenti, con la presentazione delle attività dello Spazio e delle équipe.

Alle ore 17.00 si terrà un dialogo partecipato dal titolo “Obiettivi e Desideri in Azione!” per condividere le aspettative sullo Spazio.

A seguire un momento musicale con la partecipazione di giovani band e dj del territorio.