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Potenza, Festa della Musica: Shoek porta rinascita, speranza e cambiamento al Parco Baden Powell

20 Giugno 2026

Anche quest’anno Sinergie Lucane aderisce alla Festa della Musica, la grande manifestazione internazionale che ogni 21 giugno celebra il valore universale della musica come strumento di incontro, condivisione e partecipazione.

L’appuntamento è in programma domani, domenica 21 giugno, a partire dalle ore 20.30, presso il Parco Baden Powell di Potenza, per una serata gratuita e aperta a tutta la cittadinanza.

Ospite dell’evento sarà Thomas Valsecchi, conosciuto dal pubblico come Shoek – Il Principe Metropolitano, artista e autore attivo nel panorama della musica cristiana contemporanea. Attraverso le sue canzoni e il racconto della propria esperienza personale, Shoek porterà sul palco una testimonianza di rinascita, speranza e cambiamento.

Nato a Rimini nel 1986, Shoek è considerato uno dei pionieri del gospel rap in Italia. La sua storia, segnata da esperienze difficili e da un lungo percorso di ricerca personale, si è trasformata negli anni in un messaggio positivo che oggi condivide attraverso la musica incontrando giovani e famiglie in tutta Italia.

La serata sarà presentata da Enzo Restaino di IpnoticaTV e accompagnerà il pubblico in un percorso fatto di musica dal vivo, racconti ed esperienze autentiche, nello spirito della Festa della Musica, che ogni anno unisce persone, luoghi e generazioni in oltre 120 Paesi del mondo.

L’iniziativa è promossa da Sinergie Lucane in collaborazione con Banca Monte Pruno e con il supporto dei partner che sostengono le attività dell’associazione.

L’invito è rivolto a tutta la comunità per condividere insieme un momento di incontro, riflessione e partecipazione attraverso il linguaggio universale della musica.

Festa della Musica 2026
Domenica 21 giugno 2026
Ore 20.30
Parco Baden Powell, Potenza

Ingresso libero.