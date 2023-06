Potenza: fine settimana all’insegna del maltempo? Ecco le previsioni aggiornate

Alta pressione rimane sbilanciata sul Nordovest Europa, lasciando scoperte Puglia, Basilicata e Molise a correnti moderatamente instabili da Nordest.

Prossimi giorni dunque fotocopia dei precedenti, con sole alternato a nubi irregolari, che potranno sfociare in locali rovesci e temporali anche di forte intensità.

Quindi ancora maltempo su Potenza?

Secondo gli esperti di 3bmeteo, domani, Sabato 3 Giugno, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio.

Ampie schiarite in serata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 20°C, la minima di 12°C.

Domenica 4 Giugno avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo addensamenti talora compatti nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge.

Schiarite in serata.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 22°C, la minima di 13°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Potenza, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.

