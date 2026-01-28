Potenza, frana in provincia: questi gli ultimi aggiornamenti

Il Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano, comunica che riaprirà domani, 29 gennaio 2026, la S.P. 4 del “Pollino”.

A seguito di eventi meteorologici avversi, il tratto di strada tra i comuni di Rotonda e Viggianello era stato interessato da un movimento franoso che aveva compromesso la stabilità della carreggiata.

L’operazione di ripristino, finanziata con 80.000 euro a valere sul FOSMIT, ha risolto le criticità attraverso:

la realizzazione di un sistema di intercettazione delle acque sotterranee;

la posa di una tubazione longitudinale atta a convogliare le acque meteoriche, garantendo il corretto allontanamento dei fluidi sottostanti la sede stradale.

Al momento, i circa 50 metri di carreggiata presentano una pavimentazione provvisoria per consentire i necessari tempi di assestamento del versante.

Una volta conclusa tale fase, si procederà alla stesa del conglomerato bituminoso e alla rimozione della segnaletica di cantiere.

L’intervento realizzato dalla Provincia di Potenza assicura già la totale stabilità strutturale della strada; per questo motivo si è scelto di riaprire l’arteria al traffico, garantendo la sicurezza e ripristinando un collegamento fondamentale per il territorio.

Il completamento definitivo dell’opera è previsto entro il mese di marzo.