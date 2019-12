Potenza, grande attesa per il Capodanno d’Italia! Ecco gli artisti che canteranno dalla nostra Piazza

Ci avviciniamo sempre di più al grande evento di fine anno che vedrà la nostra città, in particolare Piazza Mario Pagano, protagonista sul grande schermo con la nota trasmissione in diretta su Rai 1 “L’Anno che verrà”.

Già da alcuni giorni stiamo vedendo la pubblicità che la Rai ha lanciato sugli schermi e la costruzione (quasi ultimata) del grandissimo palco che ospiterà il nostro Capodanno d’Italia.

Tutto già definito, ma chi saranno gli ospiti della serata?

Iniziano a comparire alcuni nomi, ma il cast ufficiale degli artisti sarà reso noto poco prima dell’evento.

Nel frattempo tra i nomi trapelati, compaiono quelli degli Stadio, Marco Masini, The Kolors, Cristiano Malgioglio, Antonella Ruggeri, Mattia Bazar, Orietta Berti, Fausto Leali, Ivan Cattaneo, Elettra Lamborghini, Benji e Fede.

Nella lista, la possibile presenza di Albano e Romina Power.

Nel possibile cast immancabile il nome la nostra conterranea Rosalba Pippa (Arisa).

Pare comunque che Arisa non sia l’unica partecipante di origini lucane: sul palco i Musicamanovella, e la cantante Rosmy.

Possiamo dire però con certezza che l’unico nome ufficiale resta quello del presentatore.

Amadeus sarà l’indiscusso “padrone di casa”.

Ormai manca poco, facciamo sapere a tutti che la nostra Potenza sarà protagonista di un’occasione unica, una vetrina come poche che permetterà a tutta Italia di conoscere la bellezza e l’ospitalità non solo della nostra regione, ma in particolar modo della nostra bella città!