Potenza, grave incidente in casa per un bambino di 2 anni: ecco le ultime notizie

Brutto incidente in casa per un bimbo di soli 2 anni.

Ieri mattina a Viggiano, il piccolo si sarebbe versato addosso un prodotto chimico (pare uno di quelli utilizzati per la pulizia della casa), provocandosi gravi lesioni sia al viso che alle braccia.

Tempestivo l’intervento dei sanitari del 118 che, con l’eliambulanza, hanno provveduto a trasportarlo in codice rosso al San Carlo di Potenza.

Dalle ultime notizie, sembra che il piccolo sia fuori pericolo per cui non è stato necessario il trasferimento nel reparto di grandi ustionati: pare quindi che si possano escludere anche interventi di natura chirurgica.

Il liquido, infatti, secondo quanto emerso nelle ultime ore, non ha intaccato zone sensibili del corpo come gli occhi, anche se per la completa guarigione si dovrà attendere.a

