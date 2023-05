Potenza, i Cavalieri del Santo sono pronti ad attraversare la nostra città a cavallo! Ecco il percorso

L’Associazione i “Cavalieri del Santo” fa sapere:

“Siamo felici di comunicarvi che Domenica 14 Maggio i Cavalieri del Santo attraverseranno la città di Potenza in vista della Storica Parata dei Turchi!!!

Il percorso sarà il seguente:

Partenza prevista alle ore 9,30 dal piazzale antistante la Chiesa di Santa Maria di Betlemme, percorrendo Via Appia, Via Pasquale Grippo, Via Giustino Fortunato, Via Pietro Lacava, Via Orazio Gavioli, (antistante Chiesa di San Giuseppe Chianchetta), Via Baracca, Via Nazario Sauro, Via Alfredo Viviani, Via Guglielmo Marconi ( direzione Questura), Viale Dante, Via Vaccaro (Direzione Piazza XVIII Agosto), Piazza XVIII Agosto, Corso Umberto I, Porta Salza, Via Mazzini, Via Angilla Vecchia, Sottopasso, Viale Firenze.

L’ arrivo è previsto per le ore 12.00 in Piazza San Giovanni Bosco e per le ore 13.15 il Parroco benedirà i cavalli e i cavalieri che prenderanno parte alla Sfilata dei Turchi!

Si potranno fare foto con i cavalli che da anni arricchiscono la Storica Parata potentina del 29 Maggio.

Vi aspettiamo!!

Evviva San Gerardo!!!”.

Tutta la città è in fermento per la nostra storica sfilata.a

