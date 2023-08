Potenza, i nuovi assunti della Provincia entreranno ufficialmente in servizio! Ecco le figure

Entreranno in servizio ufficialmente Mercoledì 16 Agosto 2023, 8 dei vincitori di concorso per 17 posizioni lavorative presso la Provincia di Potenza, che hanno completato la regolare sottoscrizione dei documenti ufficiali.

Nel corso di una cerimonia ufficiale di benvenuto in programma alle ore 9.30 nella Sala Consiliare dell’Ente, il Presidente Christian Giordano presenterà ai nuovi assunti le azioni e le attività in essere della Provincia che si avvìa, visto il disegno di riforma in discussione in Parlamento, ad una nuova rilevante stagione nel ruolo che spetta agli Enti Locali a servizio dei cittadini.

I primi nuovi 8 dipendenti andranno a coprire solo parzialmente il fabbisogno del personale segnato negli ultimi anni, da pensionamenti e trasferimenti in altri Enti unitamente alle competenze sottratte in occasione della proposta di riforma a suo tempo bocciata dal Referendum Costituzionale.

Le figure professionali che entreranno in servizio il giorno 16, sono:

1 Ingegnere

3 Geometri

2 Funzionari Amministrativi

2 Istruttori amministrativi.

Si procederà successivamente a prendere in esame lo scorrimento delle graduatorie, laddove possibile e quindi alla mobilità da altri Enti, per arrivare ai 17 posti messi a concorso.a

