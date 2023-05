Potenza: “i rifiuti invadono la carreggiata di un incrocio già di per sé pericoloso”. Le foto e la denuncia di un cittadino

A Potenza si torna a parlare di decoro e di rifiuti abbandonati.

Sotto la lente di ingrandimento via Serre.

Un nostro lettore, stanco di vedere tutti i giorni lo stato in cui da anni versa la zona, ha così denunciato:

“E’ con rammarico che scrivo alla vostra redazione per segnalare un disagio con cui conviviamo già da svariati anni.

Si tratta dei cassonetti dell’immondizia situati in via Serre che già da tempo non riescono più a sopperire all’esigenza dei tanti residenti nella prima periferia di Potenza.

Le foto in allegato sono state scattate a giugno 2020, giugno 2021, aprile 2022 e maggio 2023 testimoniando la cronicità ed anche la pericolosità del disagio, visto che i rifiuti invadono anche la carreggiata di un incrocio già di per sé pericoloso.

Si tratta sicuramente dell’inciviltà da parte di alcuni utenti, come ben sottolineato dall’ufficio competente sollecitato più volte, ma ritengo che le amministrazioni non debbano ritenersi del tutto “innocenti”.

L’iniziativa di installare telecamere nella zona di conferimento dell’immondizia lascia il tempo che trova, visto che la sorveglianza è di competenza della polizia municipale (e non pulizia municipale), la quale ha ben altro a cui pensare invece di rimanere attaccata alle registrazioni per scovare il/i colpevole/i.

L’amministrazione in carica ha pubblicizzato a più riprese l’istituzione del conferimento “porta a porta” nelle periferie, che è forse una delle poche, se non l’unica soluzione al problema, ma fino ad ora non ve n’è traccia.

Spero che per una volta, le parole siano seguite dai fatti e non finiscano nel cestino, o, peggio ancora, per terra”.

Queste le foto.

