Potenza, il Comandante Paduano saluta la città e i Vigili del Fuoco: “grazie della disponibilità e dell’affetto”. Ecco le sue parole

Dal 1° giugno 2023, l’ing. Giuseppe Paduano Comandante Vigili del fuoco di Potenza, assumerà nuovo incarico presso la Direzione Regionale VV.F. Lazio e a seguito di tale trasferimento, ha scritto una lettera aperta indirizzata a tutte le autorità civili, militari e religiose, senza dimenticare i cittadini dell’intera Provincia, di seguito il testo:

“Per due anni al vostro fianco.

Nei prossimi giorni lascerò il Comando dei Vigili del Fuoco di Potenza per essere destinato ad altro incarico. E’ stato un viaggio durato quasi due anni e se provo a guardare indietro mi accorgo che sono tanti gli episodi da ricordare.

Ma i ricordi ti portano a guardare indietro, a ripercorrere il passato, in una girandola di emozioni che fanno crescere dentro di te la nostalgia.

Lasciando questa Provincia, che mi ha accolto con affetto, volevo ringraziare i due Prefetti che ho avuto il piacere di incontrare qui a Potenza, S.E. Annunziato Vardè e S.E. Michele Campanaro e tutto il personale della Prefettura di Potenza con cui ho avuto il piacere di lavorare.

Rivolgo poi un saluto al Presidente della Regione Vito Bardi, al Presidente della Provincia Christian Giordano al Sindaco Mario Guarente e a tutti i Sindaci e gli amministratori di questa Provincia con i quali abbiamo lavorato per la sicurezza e il bene comune, così come vorrei salutare tutti i politici che ho conosciuto in questa Provincia, rivolgendo un pensiero riconoscente a chi

mi ha aiutato nella mia opera, rendendomi le cose più semplici.

Porterò sempre con me le tante cose belle che ho avuto modo di apprezzare in questa Provincia: montagne, laghi, mare, centri storici, ogni borgo unico, ogni luogo speciale.

Luoghi contenitori di valori sociali, custodi di una identità unica, teatri di spiritualità, motori di stupore e meraviglia.

Faccio un saluto caloroso al Vescovo, a tutte le forze dell’Ordine, Polizia, Guardia di Finanza, Polizia Stradale, Esercito ed a tutte le Autorità civili e militari.

Un saluto speciale, concedetemelo, agli appartenenti all’Arma dei Carabinieri che ho conosciuto in questa Provincia.

Inoltre vorrei rivolgere un particolare ringraziamento a tutto lo staff dell’Ufficio comunicazione del Comando, che con grande abnegazione è stato la “mia voce” in questi anni, e cogliere l’occasione per salutare con affetto tutti gli organi di informazione che hanno raccontato questi ultimi due anni della storia del Comando dei Vigili del Fuoco di Potenza.

Grazie di essere stati presenti nella vita quotidiana del Comando!

Ma il mio grazie più grande è per la mia famiglia, mia moglie Elvira e mio figlio Massimo, che pazientemente mi ha sostenuto durante questi due anni aiutandomi nei momenti di difficoltà.

Un caloroso e riconoscente Grazie a tutto il personale del Comando dei Vigili del Fuoco di Potenza, operativi, amministrativi e volontari, per quanto hanno fatto in questo periodo.

Perché è solo grazie al loro costante lavoro, alla loro opera di altissimo livello operativo, se il Comando cresce e diventa riferimento per l’intera provincia.

Il periodo trascorso a Potenza è stato ricco di tanti incontri duranti i quali ho conosciuto tante persone a cui rivolgo il mio saluto affettuoso.

Qui lascio molti amici tanto che mi sembra di aver conosciuto anche le persone che non ho incontrato, perciò perdonatemi se mi rivolgo a tutti Voi dicendo “Cari Amici, che San Gerardo protegga i nostri rispettivi cammini e soprattutto aiuti questa Terra ad avere le soddisfazioni che merita e che meritano tutti i Potentini.”

Se ne capiterà l’occasione ritornerò con piacere ma per adesso vi saluto ricordando le parole del Poeta Orazio che in una delle sue Odi scriveva “quest’angolo di terra più d’ogni altro mi rende felice”.

Arrivederci e grazie della disponibilità che avete avuto nei miei confronti, grazie dell’affetto che avete regalato a me e ai Vigili del Fuoco di Potenza, grazie di tutto cari Amici, grazie di cuore.

Giuseppe Paduano“.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)