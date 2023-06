Potenza: il Dott. Pace è il nuovo Presidente dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato. Auguri di buon lavoro

A seguito delle elezioni del 28 maggio u. s., svoltesi per il rinnovo delle cariche sociali della Sezione di Potenza dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato (ANPS), il Dott. Donato Pace è stato eletto Presidente all’unanimità, mentre è completamente rinnovato il Consiglio Direttivo.

Ieri, 12 giugno, alla presenza del Presidente Nazionale dell’ANPS Michele Paternoster e del Commissario Straordinario Martino Melileo, presso la sede della Sezione, sita in questa via Tirreno, si è riunito il nuovo Consiglio Direttivo per deliberare la nomina dei nuovi eletti e l’affidamento degli incarichi.

L’attuale Direttivo, è così composto:

Vice Presidente: Romaniello Vito Antonio;

Consiglieri: Viggiano Giuseppe, Turturiello Giovanni, Pontillo Francesco;

Collegio dei Sindaci: Presidente: Cillis Vincenzo;

Componenti: Errico Donato, Viggiano Rosario, Di Matteo Valeria, Potenza Antonio;

Segretario Economo: Rosa Ubaldo.

Molti sono gli obiettivi che si prefigge il nuovo Consiglio di Sezione per i prossimi cinque anni e, tra questi, in particolare il rafforzamento dei vincoli di “fratellanza” tra i soci, soprattutto con i colleghi ancora in servizio, nel contesto degli ideali e delle tradizioni della Polizia di Stato di cui l’Associazione è depositaria, e si propone di rinsaldare maggiormente i rapporti con le istituzioni e la cittadinanza, affinché possano essere coniugate le aspettative e gli interessi dei propri soci con quelli della città di Potenza.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)