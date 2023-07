Potenza: il dottor Maraldo è ufficialmente il nuovo Direttore Generale dell’ASP! Auguri di buon lavoro

Il Dott. Antonello Maraldo è ufficialmente il nuovo direttore generale dell’azienda sanitaria di Potenza, ASP.

Con la firma del contratto, avvenuta in data odierna, il Dott. Maraldo entra in carica quale nuovo DG.

In una nota il Vice Presidente della Regione Basilicata e assessore alla Salute, Francesco Fanelli, afferma:

“Contiamo molto sull’esperienza del Dott. Maraldo per realizzare a Potenza e in tutta la Basilicata il nuovo modello di medicina territoriale disegnato dopo il Covid e che prevede ingenti finanziamenti dal PNRR.

La medicina territoriale è fondamentale per limitare al massimo l’ospedalizzazione e per dare cure ai territori, specialmente in una regione particolare come la Basilicata, con tanti anziani e con una popolazione sparsa in tanti piccoli comuni, con le storiche difficoltà di viabilità.

Insieme potremo mettere in campo le tante azioni previste e programmate dalla Giunta regionale in questi ultimi mesi sui molteplici e variegati temi di competenza dell’ASP, coinvolgendo tutti gli operatori – pubblici e privati – del mondo sanità.

Infine, voglio ringraziare il Dr. Luigi D’Angola per il servizio reso alla comunità della provincia di Potenza e a tutta la sanità lucana, soprattutto in un periodo eccezionale, come la pandemia”.

Così il neo DG dell’ASP, Antonello Maraldo:

“Il primo obiettivo sarà incontrare tutti gli operatori per fare una due diligence dell’attività svolta negli ultimi anni.

Ringrazio il mio predecessore per i suo spirito di servizio e la dedizione al territorio che tutti gli riconoscono.

A breve inizieremo una lunga campagna di ascolto con tutti gli operatori della sanità, sigle sindacali, associazioni e sindaci per recepire istanze, proposte concrete e best practice da replicare.

Il lavoro è affascinante, perché dalle liste di attesa alla nuova medicina territoriale, viviamo un momento di grande cambiamento in tutta Europa”.a

