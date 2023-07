Potenza: il nostro Domenico Acerenza della provincia in gara ai Mondiali di nuoto in Giappone! In bocca al lupo

In corso i campionati mondali di nuoto a Fukoka, in Giappone.

Come si apprende da rainews: “Alle 8 del mattino locali di domenica 16 luglio, ancora l’una di notte in Italia, è in programma la 10 chilometri di fondo maschile in acque libere.

In gara anche il lucano Domenico Acerenza, portacolori della nazionale insieme al ‘collega’ Gregorio Paltrinieri.

I due atleti azzurri sono tra i favoriti per la competizione: anche in virtù della fantastica doppietta conquistata un anno fa a Budapest, rispettivamente argento e oro.

In palio, per i primi tre classificati, anche la qualificazione alle Olimpiadi del prossimo anno a Parigi.

Sia l’atleta di Sasso di Castalda che Paltrinieri gareggeranno anche nella 5 chilometri, in programma martedì 18 luglio, e nella 6 chilometri a squadre (4 x 1,5 km) di giovedì 20″.a

