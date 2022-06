Potenza: il Prefetto ha ricevuto il nuovo Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea. I dettagli

Il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha ricevuto oggi al Palazzo del Governo, in visita istituzionale, il nuovo Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea (PZ) Tenente di Vascello Michele Lenti, che assumerà le funzioni il 24 giugno prossimo, accompagnato dal Comandante uscente Tenente di Vascello Francesco Franchini, che assumerà analogo incarico a Pozzallo (RG).

Il Comandante Lenti, classe 1990, ha lavorato precedentemente alla Capitaneria di Porto Torres (SS), svolgendo incarichi di:

Capo sezione armamento e spedizioni;

Capo sezione polizia marittima e difesa costiera;

Capo sezione tecnica e difesa portuale.

Nel corso del cordiale incontro, sono stati affrontati argomenti di comune interesse.

Il Prefetto ha, in particolare, espresso un sentito riconoscimento per la quotidiana attività svolta dall’Ufficio circondariale marittimo a tutela dell’ambiente, la sicurezza dei trasporti marittimi e la salvaguardia della vita umana in mare.

Il Rappresentante del Governo ha, quindi, formulato gli auguri di buon lavoro al nuovo Comandante Michele Lenti e ringraziato il Comandante Francesco Franchini per la professionalità dimostrata e la proficua sinergia istituzionale intercorsa nel periodo di permanenza a Maratea (PZ).

A fine visita il Prefetto Campanaro ha sottolineato:

“I rapporti tra la Prefettura e la Guardia Costiera sono sempre stati improntati alla massima collaborazione e vanno dalla condivisione delle misure di sicurezza delle attività balneari e del diporto nautico, al coinvolgimento dei militari nelle attività di ricerca delle persone scomparse a mare e nelle zone costiere e portuali, per citarne alcune.

Un legame antico che, sono certo, continuerà anche sotto la nuova giuda del Comandante Lenti”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)